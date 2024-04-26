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Кто проедет перекресток вторым: тест на знание ПДД (видео)

Анастасия Крыщук

Кто проедет перекресток вторым: тест на знание ПДД (видео)
Кто проедет перекресток вторым

Водители при пересечении перекрестков должны соблюдать правила дорожного движения. Важно помнить, что на регулируемых перекрестках дорожные знаки приоритета не действуют.

Какой водитель должен уступить дорогу и проехать вторым. Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

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Если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предпочитается независимо от направления его движения. Так что вторым проедет водитель легкового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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