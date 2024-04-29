Кто виноват в ДТП, синий или красный автомобиль: тест на знание ПДД (видео)

На перекрестках некоторые водители нарушают ПДД. В частности, это касается преимущества движения при повороте налево одного из транспортных средств.

Кто из водителей виноват в ДТП? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Синий автомобиль поворачивает налево, красный едет прямо. Перед началом поворота налево, водитель синего автомобиля обязан включить соответствующий указатель, чего он не сделал.

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Согласно ПДД, перед поворотом налево и разворотом, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или справа. Поэтому в этом ДТП виноват синий автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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