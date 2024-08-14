Кто виноват в ДТП, водитель авто или мотоциклист: задача на знание ПДД (видео)

По дороге, разделенной прерывистой разметкой, в одном направлении едут два легковых автомобиля и мотоциклист. Водитель синего авто планирует выполнить перестройку в другую полосу, из-за чего произойдет столкновение с мотоциклистом, который планирует продолжать движение прямо.

В ДТП виноват водитель легкового автомобиля или мотоциклист? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 10.1 ПДД, перед началом движения, перестройкой или любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

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В таком случае виновным в ДТП станет водитель синего автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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