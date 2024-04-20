Кто же такой Альфа-самец и какими качествами он обладает на самом деле?

Затрону сегодня интересную тему. Но рассмотрим ее под другим ракурсом.

АЛЬФА-САМЦЫ.

Меня немного возмущает то, что пишут о них. В основном то, что это бабник, выскочка, агрессивный и самоуверенный тип. Конечно я утрирую, но смысл примерно такой.

Так кто же такой Альфа Самец и какими же качествами обладает на самом деле?

Альфа – это самый доминирующий индивид в группе.

Это сильная личность. Мужчина который уверен в себе настолько, что ему не нужно выпячивать это напоказ. У него развито чувство собственного достоинства, самоценности, терпимости, толерантности. Ему не нужно искусственно казаться лучше чем он есть на самом деле. Потому, что он и так такой.

Альфа уверен в собственных силах и честно оценивает свои сильные и слабые стороны, может объективно судить, чего он сможет достичь уже сейчас, а над чем придется поработать.

Он постоянно развивается и не стоит на месте. Он не считает себя самым лучшим, но он знает что в его силах, а что нет и не терзает себя за это. Развитое чувство самоценности даёт ему внутреннюю устойчивость.

Конечно такие мужчины являются притягательными для женщин и им не составит большого труда обратить на себя внимание противоположного пола.