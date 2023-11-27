Куда поставить денежное дерево, чтобы оно наконец зацвело

Денежное дерево, также известное как толстянка, является суккулентом, который родом из Южной Африки. В дикой природе денежное дерево цветет летом, когда в природе много солнца и тепла. Однако в домашних условиях денежное дерево может цвести зимой, если ему обеспечить определенные условия.

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Цветоводы советуют обеспечить ему правильное место, но есть несколько признаков для идеальной территории для толстянки. Лучшим способом будет придерживаться "золотой середины".

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1. Отсутствие отопительных устройств. Денежное дерево не нуждается в жаре для того, чтобы выпустить красивые цветы. Поэтому батареи, обогреватели, камины и другие источники не будут стимулировать формирование бутонов.

Идеальная температура для толстянки – от +10 до +15 градусов, но важно следить, чтобы она не опускалась ниже +5 градусов. Осенью и весной денежное дерево можно поставить на остекленном балконе.

2. Незначительное освещение. По большей части комнатным растение надо больше света, чтобы цвести, но с денежным деревом немного по-другому.

Растение нужно ставить на подоконник, выходящий на север, северо-запад или северо-восток. Однако батареи должны быть в дальнейшем. Лучшее место – балкон с северной стороны.

3. Немного полива. Денежное дерево не любит переувлажнения. В зимний период, когда растение находится в периоде покоя, его нужно поливать еще реже, чем летом.

Согласно восточной практике фэн-шую, денежное дерево нужно ставить в комнате, выходящей на юго-восток, но подальше от окна. Так толстянка не только зацветет, но и привлечет материальное благополучие.

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