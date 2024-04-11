Кулинарные эксперты раскрыли лучшие рецепты глазури для пасок: не крошится и не липнет к рукам

Пасхальный стол невозможно представить без паски, а ее украшением служит аппетитная глазурь. Есть много рецептов глазури, но мы предлагаем вам 6 лучших, которые помогут сделать вашу паску настоящим произведением искусства.

Перед нанесением глазури дайте пасхе полностью остыть. Для более равномерного нанесения глазури можно использовать кондитерскую кисточку. Если глазурь слишком густая, ее можно разбавить немного теплой водой.

Кулинары поделились шестью лучшими покрытиями для пасхального хлеба.

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1. Белковая глазурь:

Ингредиенты: 1 яичный белок, 200 г сахарной пудры, 1/2 чайной ложки лимонного сока, несколько чайных ложек воды.

Приготовление: Взбейте белок, сахарную пудру и сок лимона до густой кремообразной массы. Добавьте немного воды, если глазурь слишком густая. Смажьте пояса глазурью и оставьте на несколько часов для застывания.

2. Сахарная глазурь:

Ингредиенты: 200 г сахара, 75 мл воды, 1 чайная ложка лимонного сока.

Сварите сироп из сахара и воды. Добавьте лимонный сок и охладите. Взбейте массу до белого цвета. Покройте пояса глазурью и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.

3. Глазурь с желатином:

Ингредиенты: 1 чайная ложка желатина, 4 столовых ложки воды, 100 г сахарной пудры, щепотка ванилина или несколько капель лимонного сока.

Замочите желатин в воде. Смешайте сахарную пудру, ванилин и воду. Доведите до кипения, снимите с огня и добавьте желатин. Взбейте массу до густой смеси. Нанесите глазурь на паски и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

4. Глазурь со сгущенкой:

Ингредиенты: 4 столовые ложки сухого молока, 6 столовых ложек сгущенки, 2 чайные ложки лимонного сока.

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Смажьте глазурью паску и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

5. Глазурь из маршмеллоу:

Ингредиенты: 100 г маршмеллоу, 2 столовых ложки лимонного сока, столовая ложка сливочного масла, 100 г сахарной пудры.

Растопите маршмеллоу на водяной бане с лимонным соком и растительным маслом. Добавьте сахарную пудру и перемешайте. Нанесите глазурь на паски и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

6. Шоколадная глазурь:

Ингредиенты: 100 г чёрного шоколада, 1 столовая ложка растительного масла.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте растительное масло и перемешайте. Покройте пояса глазурью и дайте ей застыть в течение 30 минут.

Выбирайте рецепт глазури по своему вкусу и радуйте своих близких ароматной и красивой паской.

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