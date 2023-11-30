Кулинарный эксперт поделился лучшим способом хранения хлеба без холодильника

Хлеб может достаточно быстро стать черствым и покрыться плесенью. Однако этого легче предотвратить, чем многие думают.

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Хотя многие хранят хлеб в холодильнике, один кулинарный эксперт утверждает, что это не нужно. Об этом сообщает Express.co.uk.

Она раскрыла один способ хранения хлеба, который работал гораздо лучше, чем все, что она пробовала. Речь идет о хранении в оригинальной упаковке.

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По словам эксперта, упаковка для хлеба является лучшим вариантом, если хранить его при комнатной температуре. Проще говоря, разрезанный хлеб следует положить обратно в пакет с загнутым концом.

Затем его можно оставить на кухонном столе вдали от горячих приборов, где он останется мягким и рыхлым. Однако этот метод работает только для хлеба, завернутого в бумажные или пекарские пакеты, а не полностью пластиковых.

Несмотря на то, что это сохранит максимальную свежесть хлеба в течение трех дополнительных дней, лучший способ продлить срок годности – охладить хлеб. Заверните хлеб в пленку или полиэтиленовый пакет и храните в морозилке.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельозерновой муки атта. Их уникальность в том, что чапати (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

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