Кулинары объяснили, как легко сохранить шпинат свежим и хрустящим

Шпинат может быстро стать увядшим и слизистым, как и большинство листовых овощей. Если листья не становятся мокрыми, они быстро увядают до желтого или коричневого цвета с каждым днем.

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Однако при правильном хранении он будет оставаться свежими неделями. Об этом сообщает Express.co.uk.

Достаточно переложить шпинат в сумку на молнии после покупки и вставить туда бумажное полотенце. Это обеспечит свежесть и хрусткость шпината на неделе.

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Для дополнительной свежести шпинат можно помыть, прежде чем переложить в пакет на молнии, но его нужно тщательно высушить. Это можно сделать, процедив листья на сите или дуршлаге, прежде чем обмокнуть их чистым полотенцем.

Избыток влаги является основным фактором, заставляющим шпинат портиться в холодильнике, но с помощью бумаги он впитывает излишек, чтобы сохранить листья свежими и хрустящими.

После этого сложите бумажное полотенце в пакет на молнии, а затем наполните его чистым сухим шпинатом. Шпинат можно замораживать без бумажных полотенец, чтобы использовать листья в супах и блюдах с пастой.

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