Кулинары раскрыли хитрость, как замариновать лук без уксуса и лимонной кислоты

Маринованный лук – это вкусный и универсальный ингредиент, который можно добавлять в салаты, бутерброды, гамбургеры и другие блюда. Для маринования лука традиционно используют уксус или лимонную кислоту, но есть и другие варианты, не содержащие этих ингредиентов.

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По разным причинам кулинары отказываются от маринования лука с добавлением уксуса и лимонной кислоты. В первую очередь эти продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с желудком; или же у вас дома их просто нет.

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Простейшая хитрость – к нарезанному луку добавить масло с запахом и присыпать большой солью. Оставьте мариноваться на 4-5 часов. В результате получите оригинальный по вкусу маринованный лук.

Предлагаем еще два рецепта маринованного лука без уксуса и лимонной кислоты.

Рецепт маринованного лука с водой

Ингредиенты:

1 луковица, мелко нарезанная

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки соли

1/4 стакана воды

1/4 стакана растительного масла

Приготовление:

Смешайте в миске сахар, соль, воду и растительное масло. Добавьте лук и перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

Лук можно мариновать дольше, если вы хотите, чтобы он был более мягким.

Рецепт маринованного лука с орегано и базиликом

Ингредиенты:

1 луковица, мелко нарезанная

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка соли

1/4 стакана оливкового масла

1 чайная ложка сухого базилика

1 чайная ложка сухого орегано

Приготовление:

Смешайте в миске сахар, соль, оливковое масло, базилик и орегано. Добавьте лук и перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

Этот рецепт придаст луку пикантный вкус и аромат.

Вы можете экспериментировать с разными ингредиентами, чтобы найти свой любимый рецепт маринования лука без уксуса и лимонной кислоты.

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