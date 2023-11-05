Кулинары раскрыли хитрость, как замариновать лук без уксуса и лимонной кислоты
Маринованный лук – это вкусный и универсальный ингредиент, который можно добавлять в салаты, бутерброды, гамбургеры и другие блюда. Для маринования лука традиционно используют уксус или лимонную кислоту, но есть и другие варианты, не содержащие этих ингредиентов.
По разным причинам кулинары отказываются от маринования лука с добавлением уксуса и лимонной кислоты. В первую очередь эти продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с желудком; или же у вас дома их просто нет.
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Простейшая хитрость – к нарезанному луку добавить масло с запахом и присыпать большой солью. Оставьте мариноваться на 4-5 часов. В результате получите оригинальный по вкусу маринованный лук.
Предлагаем еще два рецепта маринованного лука без уксуса и лимонной кислоты.
Рецепт маринованного лука с водой
Ингредиенты:
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки соли
- 1/4 стакана воды
- 1/4 стакана растительного масла
Приготовление:
- Смешайте в миске сахар, соль, воду и растительное масло.
- Добавьте лук и перемешайте.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.
Лук можно мариновать дольше, если вы хотите, чтобы он был более мягким.
Рецепт маринованного лука с орегано и базиликом
Ингредиенты:
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка соли
- 1/4 стакана оливкового масла
- 1 чайная ложка сухого базилика
- 1 чайная ложка сухого орегано
Приготовление:
- Смешайте в миске сахар, соль, оливковое масло, базилик и орегано.
- Добавьте лук и перемешайте.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.
Этот рецепт придаст луку пикантный вкус и аромат.
Вы можете экспериментировать с разными ингредиентами, чтобы найти свой любимый рецепт маринования лука без уксуса и лимонной кислоты.
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