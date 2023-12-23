Кулинары раскрыли секрет, как спасти пожелтевшее сало

Сало может обветриться, из-за чего потеряется аппетитный вид, появится желтизна. Кроме этого, продукт станет суховатым.

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Когда такое произошло, не нужно выбрасывать "испорченное" сало. Кулинары рассказали, как его спасти и использовать с умом.

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Прежде всего измельчить заветренное сало в мясорубке, а полученную массу переложить в банку. После этого закройте стеклянную емкость крышкой и поставьте в холодильник. Используйте такое сало к борщу, добавив немного чеснока или хрена.

В общем, полученную смесь можно использовать как намазку на гренки и хлеб, потреблять до горячих блюд или в качестве закуски. Это сытно и вкусно.

Раньше мы рассказывали, как сварить дешевый рис так, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

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