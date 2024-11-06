Культовые сапоги-таба возвращаются на модные подиумы: стильные образы с ними

История культовой обуви тебе от Martin Margiela началась в 1998 году с появления красного пара с характерным разделенным носком на подиуме. По данным поисковой системы Lyst, в 2023 году эта обувь остается одним из самых желанных модных аксессуаров, особенно популярной в холодный сезон среди моделей и знаменитостей.

Образы с сапогами-таба. Источник: Voque

Статус must-have подтверждают даже необычные истории: например, вирусный тикток-ролик о девушке, чьи балетки-таби были похищены парнем после знакомства в Tinder, собрал миллионы просмотров. Резонанс был настолько значительным, что похититель вернул обувь владелице. Об этом пишет voque.

Образы с сапогами-таба. Источник: Voque

Успех тебе подкрепляется всеобщей популярностью Maison Margiela, чьи показы превращаются в настоящие художественные события. Последнее шоу весна-лето 2024, объединившее декаданс, избыточность и мелодраму, стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях.

Образы с сапогами-таба. Источник: Voque

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Среди поклонников бренда – многочисленные звезды, включая Дуа Липу и Кайли Дженнер. Особенно популярными в этом сезоне стали высокие сапоги-таби, которые стритстайл-блоггеры и селебрити умело сочетают как с элегантными юбками-колоннами, так и с casual-образами, включающими оверсайз-рубашки и бермуды.

Образы с сапогами-таба. Источник: Voque

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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