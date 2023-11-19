Купите дешевле заранее и держите к праздникам: Как ускорить созревание ананаса

Раньше мы уже делились с вами советами по выбору сладких фруктов, теперь пришло время рассказать вам о простом способе ускорить созревание ананаса.

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Ананас – это фрукт, созревание которого часто трудно определить извне. Это может привести к тому, что вы принесете домой ананас, еще не достигший своей максимальной сладости. Совместно с Pixelinform мы расскажем вам о простом методе, который поможет ускорить этот процесс.

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Если вы купили зеленый ананас, не стоит разочаровываться или чувствовать себя виноватым за это. Даже в таком случае фрукт можно использовать, и мы покажем вам, как сделать его вкуснее быстрее.

Вам понадобится всего одна вещь – яблоко или банан. Важно, чтобы этот фрукт был полностью созревшим.

Положите ананас вместе со спелым яблоком или бананом в бумажный пакет. Затем просто закройте пакет и оставьте его на несколько дней при комнатной температуре. Чтобы избежать неравномерного созревания, удобно время от времени переворачивать фрукты в пакете.

Этот простой лайфхак позволит вам наслаждаться сладким ананасом гораздо быстрее, и вы не будите тратить деньги впустую.

Напомним, мы уже писали, как выбрать авокадо.

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