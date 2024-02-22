Куриные фрикадельки в томатно-сметанном соусе с макаронами
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Куриные фрикадельки в томатно-сметанном соусе с макарошками
Ингредиенты:
Куриный фарш из голени и грудки (300 г)
лук репчатый (1 большой)
помидоры (средние 4 шт.)
сметана 20% (3 ст.л.)
чеснок (4 зубчика)
Прованские травы, соль, перец, зелень.
Топленое масло для жарки (1 ст.л.)
макарошки любой формы (250 г)
Приготовление:
1. В куриный фарш добавляем соль, перец, прованские травы и хорошо перемешиваем.
Мокрыми руками формируем маленькие фрикадельки.
2. Нагреваем топленое масло и добавляем мелко нарезанный лук.
Обжариваем до золотисто-прозрачного цвета.
3. Выкладываем фрикадельки на лук, накрываем крышкой и тушим 3-5 минут, чтобы фарш схватился.
4. Добавляем мелко нарезанный без шкурки помидор, чеснок, зелень, соль, перец и прованские травы. Тушим на среднем огне под крышкой 7-8 минут.
5. Добавляем сметану и перешиваем.
6. Заранее отвариваем макароны и добавляем в соус с фрикадельками.
7. Перемешиваем и тушим на медленном огне 2 минуты, чтобы все соки вошли. Перед подачей посыпаем зеленью и семенами кунжута. Приятного аппетита!