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Кутья на Рождество 2023: лучшие рецепты главного блюда к Сочельнику

Былим Елена

Кутья на Рождество 2023: лучшие рецепты главного блюда к Сочельнику

Кутья – это традиционное рождественское блюдо, которое готовится на сочельник. Кутья является одним из главных блюд рождественского стола, и его подают перед праздничной трапезой.

Кутья символизирует единение с Богом. Пшеница символизирует жизнь, мед – сладость жизни, мак – мир и согласие, орехи – здоровье и силу, сухофрукты – достаток и благополучие.

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В разных регионах Украины существуют разные рецепты кутьи. Например, на юге Украины кутью часто готовят с добавлением риса, а на западе Украины – с добавлением ячменя.

Кутья является не только вкусным, но и полезным блюдом. Она содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья.

Классический рецепт щедрого кутьи

Ингредиенты:

  • стакан пшеницы
  • 2 стакана воды
  • столовая ложка меда
  • 1/2 стакана перетертого мака
  • 1/2 стакана измельченных грецких орехов
  • /2 стакана вымытых и порезанных сухофруктов

Приготовление:

  1. Пшеницу нужно промыть и замочить на несколько часов, лучше на ночь. Затем нужно отварить пшеницу до готовности.
  2. В отварную пшеницу добавляют мед, тертый мак, орехи и сухофрукты.

Подавать кутью можно теплой или холодной.

Кутья из перловки

Ингредиенты:

  • 200 г перловой крупы
  • 150 г мака
  • 50 г очищенных орехов
  • 50 г изюма
  • мед и сахар по вкусу
  • 1/2 стакана сливок

Приготовление:

Жемчужную крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности.

Отцедить и охладить. Мак заварить крутым кипятком и варить до тех пор, пока легко растираться между пальцами.

Мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку.

Изюм запарить кипятком.

Мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу. Все перемешать со сливками.

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Кутья из ячневой крупы

Вам понадобятся:

  • 2 стакана ячменной крупы
  • 3 л воды
  • 1 стакан молока
  • 0,5 – 1 стакан мака
  • 2-3 ст. ложки меда
  • 2 ст. ложки клюквенного или смородинового варенья

Приготовление:

Крупу промыть, отварить в воде на умеренном огне, снимая пену. Как только крупа начнет выделять слизь, излишнюю воду слить, кашу переложить в другую посуду, добавить молоко и варить до готовности крупы, помешивая все время.

Мак залить кипятком, оставить на 5 мин, затем воду слить, мак промыть, снова залить кипятком и, как только на поверхности воды начнут появляться капельки жира, сразу ее слить.

Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по 1 ч. ложке крутого кипятка до 1 ст. ложки мака.

Подготовленный мак смешать с кашей, добавить мед и непрерывно помешивая, прогреть на слабом огне в течение 5-7 мин. Затем снять кашу с огня и заправить вареньем.

Как правило, кутью не выносят со стола до окончания Рождества. Считается, что ею придут угоститься души умерших родственников. Также на столе оставляли хлеб и компот, чтобы "угостить умерших".

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