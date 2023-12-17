Кутья на Рождество 2023: лучшие рецепты главного блюда к Сочельнику

Кутья – это традиционное рождественское блюдо, которое готовится на сочельник. Кутья является одним из главных блюд рождественского стола, и его подают перед праздничной трапезой.

Видео дня

Кутья символизирует единение с Богом. Пшеница символизирует жизнь, мед – сладость жизни, мак – мир и согласие, орехи – здоровье и силу, сухофрукты – достаток и благополучие.

Читайте также: Что не следует добавлять в кутью, чтобы не испортить ее

В разных регионах Украины существуют разные рецепты кутьи. Например, на юге Украины кутью часто готовят с добавлением риса, а на западе Украины – с добавлением ячменя.

Кутья является не только вкусным, но и полезным блюдом. Она содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья.

Классический рецепт щедрого кутьи

Ингредиенты:

стакан пшеницы

2 стакана воды

столовая ложка меда

1/2 стакана перетертого мака

1/2 стакана измельченных грецких орехов

/2 стакана вымытых и порезанных сухофруктов

Приготовление:

Пшеницу нужно промыть и замочить на несколько часов, лучше на ночь. Затем нужно отварить пшеницу до готовности. В отварную пшеницу добавляют мед, тертый мак, орехи и сухофрукты.

Подавать кутью можно теплой или холодной.

Кутья из перловки

Ингредиенты:

200 г перловой крупы

150 г мака

50 г очищенных орехов

50 г изюма

мед и сахар по вкусу

1/2 стакана сливок

Приготовление:

Жемчужную крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности.

Отцедить и охладить. Мак заварить крутым кипятком и варить до тех пор, пока легко растираться между пальцами.

Мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку.

Изюм запарить кипятком.

Мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу. Все перемешать со сливками.

Читайте также: Как правильно выбрать мак для кутьи, чтобы он не был горьким

Кутья из ячневой крупы

Вам понадобятся:

2 стакана ячменной крупы

3 л воды

1 стакан молока

0,5 – 1 стакан мака

2-3 ст. ложки меда

2 ст. ложки клюквенного или смородинового варенья

Приготовление:

Крупу промыть, отварить в воде на умеренном огне, снимая пену. Как только крупа начнет выделять слизь, излишнюю воду слить, кашу переложить в другую посуду, добавить молоко и варить до готовности крупы, помешивая все время.

Мак залить кипятком, оставить на 5 мин, затем воду слить, мак промыть, снова залить кипятком и, как только на поверхности воды начнут появляться капельки жира, сразу ее слить.

Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по 1 ч. ложке крутого кипятка до 1 ст. ложки мака.

Подготовленный мак смешать с кашей, добавить мед и непрерывно помешивая, прогреть на слабом огне в течение 5-7 мин. Затем снять кашу с огня и заправить вареньем.

Как правило, кутью не выносят со стола до окончания Рождества. Считается, что ею придут угоститься души умерших родственников. Также на столе оставляли хлеб и компот, чтобы "угостить умерших".

Предлагаем узнать об обязательных 12 блюдах на Сочельник.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!