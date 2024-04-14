Лечат диабет и ожирение: ученые выяснили, действительно ли облепиховые ягоды являются новейшим суперпродуктом

В последние годы все чаще можно услышать о новых "суперпродуктах", якобы обладающих чудодейственными свойствами для здоровья. В последнее время в этот список добавились ягоды облепихи.

Но действительно ли эта маленькая ярко-оранжевая ягода способна справиться с диабетом и ожирением, как утверждают некоторые заголовки, разбиралось издание IFLScience.

Ягоды облепихи растут на кусте под названием облепиха (Hippophae rhamnoides). Этот колючий кустарник можно найти во многих местах, благодаря его непогоде, включая горные и прибрежные регионы.

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Использование облепихи в народной медицине

Несмотря на то, что облепиховые ягоды лишь недавно стали "супер продуктом", считается, что их использовали в традиционной медицине на протяжении сотен лет.

Их использовали для лечения различных заболеваний, включая:

кашель и проблемы с пищеварением (Тибет и Монголия)

кожные заболевания и астму (регион Гималаев)

гипертонию (некоторые страны Центральной Азии)

Оправдан ли ажиотаж

Учитывая широкий спектр традиционного использования облепиховых ягод, ученые заинтересовались анализом их состава и исследованием того, какие из компонентов, если таковые имеются, могут предоставить им предполагаемые преимущества для здоровья.

Хотя большинство исследований, посвященных облепиховых ягод и их влиянию на здоровье, говорит, что преимуществ действительно много, количество не обязательно равно качеству. К примеру, исследование 2019 года, посвященное исследованию облепихового масла, изготовленного из семян и мякоти ягод, подчеркнуло, что масло является богатым источником омега-7 жирных кислот.

Считается, что эти жирные кислоты играют роль в поддержании и уменьшении воспаления слизистых желудочно-кишечного тракта, глаз и половых органов.

Однако в исследовании было сделано заключение, что существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих очевидное положительное влияние масла на здоровье, и авторы отмечают, что "большинство результатов, полученных в этом обзоре, получены в результате исследований изолированных жирных кислот вместо жирных кислот, экстрагированных из облепихового масла".

Недавнее исследование привлекло большое внимание благодаря исследованию питательных свойств ягод и их потенциала для борьбы с диабетом и ожирением.

Стоит ли есть ягоды облепихи?

Ягоды облепихи богаты питательными веществами, включая витамин С, антиоксиданты и жирные кислоты омега-7. Традиционно их использовали для лечения разных заболеваний, но научных доказательств их эффективности недостаточно.

Некоторые исследования свидетельствуют, что облепиховые ягоды могут иметь потенциальную пользу для здоровья, включая защиту от окислительного повреждения, снижение уровня сахара в крови и улучшение жирового обмена. Однако эти исследования были проведены in vitro или на животных и необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы подтвердить эти результаты.

Ягоды облепихи можно есть свежими, сушеными или в виде сока или добавок. Они обладают кислым вкусом и терпким ароматом, поэтому их часто добавляют к другим продуктам, таким как йогурт, смузи или соусы.

Облепиховые ягоды безопасны для большинства людей, но могут вызвать диарею у некоторых людей. Беременные или кормящие грудью женщины должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем употреблять облепиховые ягоды.

Внимание! Перед употреблением облепихи в качестве лечебного средства обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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