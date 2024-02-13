Лечит нервы, желудок и кишечник и продается в каждом магазине: какой продукт нужно регулярно употреблять для улучшения здоровья
Кефир – это не просто вкусный кисломолочный продукт, но и настоящий колодец здоровья, особенно для людей после 50 лет. С возрастом функции организма замедляются, ему требуется дополнительная поддержка, и кефир способен с этим отлично справиться.
Об этом пишет ТСН.
Чем же полезен кефир для организма?
- Улучшает микрофлору кишечника:
- Содержит 50 полезных микроорганизмов, которые нормализуют баланс бактерий, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, снижают холестерин и способствуют выработке витаминов.
- Сбалансированная микрофлора кишечного тракта обеспечивает 80% общего иммунитета организма.
- Обладает мощным противомикробным действием:
- Пробиотические кефирные бактерии предотвращают образование и размножение вредных микроорганизмов, провоцирующих кандидоз, грибковые и урологические заболевания, частые ОРВИ.
- Укрепляет кости и борется с остеопорозом:
- Богат фосфором, калием и витамином К2, который способствует усвоению кальция.
- Рекомендован людям после 50 лет, беременным, подросткам и тем, кто имеет дефицит кальция.
- Для наибольшей полезности для костей рекомендуется употреблять кефир жирностью 2,5-3,5%.
- Нормализует уровень сахара в крови:
- Несмотря на содержание сахара, кефир способен нормализовать уровень сахара и снижать риски развития диабета ІІ типа.
- Полезен для сердечно-сосудистой системы:
- Содержит витамин К2, снижающий риски образования тромбов.
- Полисахариды кефира нормализуют АД и уровень холестерина.
- Благодаря своим свойствам кефир может противостоять многим сердечно-сосудистым заболеваниям.
Кому нельзя пить кефир?
- Не рекомендуется употреблять кефир натощак, ведь он может повредить слизистую желудка.
- Противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой желудка, панкреатитом и болезнями двенадцатиперстной кишки.
- Максимальная суточная норма для взрослых – 250 мл.
Употребление кефира – это простой и доступный способ улучшить общее самочувствие, укрепить иммунитет и сохранить здоровье на долгие годы.
Напомним, мы уже писали, как предотвратить преждевременное старение.
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