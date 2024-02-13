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Лечит нервы, желудок и кишечник и продается в каждом магазине: какой продукт нужно регулярно употреблять для улучшения здоровья

Цихоцкая Мария

Лечит нервы, желудок и кишечник и продается в каждом магазине: какой продукт нужно регулярно употреблять для улучшения здоровья

Кефир – это не просто вкусный кисломолочный продукт, но и настоящий колодец здоровья, особенно для людей после 50 лет. С возрастом функции организма замедляются, ему требуется дополнительная поддержка, и кефир способен с этим отлично справиться.

Об этом пишет ТСН.

Чем же полезен кефир для организма?

  1. Улучшает микрофлору кишечника:
  • Содержит 50 полезных микроорганизмов, которые нормализуют баланс бактерий, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, снижают холестерин и способствуют выработке витаминов.
  • Сбалансированная микрофлора кишечного тракта обеспечивает 80% общего иммунитета организма.
  1. Обладает мощным противомикробным действием:
  • Пробиотические кефирные бактерии предотвращают образование и размножение вредных микроорганизмов, провоцирующих кандидоз, грибковые и урологические заболевания, частые ОРВИ.
  1. Укрепляет кости и борется с остеопорозом:
  • Богат фосфором, калием и витамином К2, который способствует усвоению кальция.
  • Рекомендован людям после 50 лет, беременным, подросткам и тем, кто имеет дефицит кальция.
  • Для наибольшей полезности для костей рекомендуется употреблять кефир жирностью 2,5-3,5%.
  1. Нормализует уровень сахара в крови:
  • Несмотря на содержание сахара, кефир способен нормализовать уровень сахара и снижать риски развития диабета ІІ типа.
  1. Полезен для сердечно-сосудистой системы:
  • Содержит витамин К2, снижающий риски образования тромбов.
  • Полисахариды кефира нормализуют АД и уровень холестерина.
  • Благодаря своим свойствам кефир может противостоять многим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кому нельзя пить кефир?

  • Не рекомендуется употреблять кефир натощак, ведь он может повредить слизистую желудка.
  • Противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой желудка, панкреатитом и болезнями двенадцатиперстной кишки.
  • Максимальная суточная норма для взрослых – 250 мл.

Употребление кефира – это простой и доступный способ улучшить общее самочувствие, укрепить иммунитет и сохранить здоровье на долгие годы.

Напомним, мы уже писали, как предотвратить преждевременное старение.

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