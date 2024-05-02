Легкие в укладке и прибавляют объем: эти омолаживающие прически должна попробовать каждая женщина за 40 лет (фото)

Для женщин не существует никакого ограничения, когда речь идет об изменении прически и экспериментах со своим видом. Независимо от того, вам нравятся длинные или короткие волосы, есть множество стильных вариантов, которые подойдут каждой женщине.

А когда вам за 40 есть некоторые прически, которые помогут вам выглядеть моложе и свежее, уверяют стилисты. Знатоки женской моды показали прически, что будут подходить зрелым женщинам, особенно, если у них изящные волосы и у них нет времени их долго укладывать.

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Асимметричный боб:

Асимметричный боб. Источник: Instagram.com/shades_hair_beauty_dublin

Этот вариант боба с изогнутыми боками придаст вашему образу уникальности и стиля.

Челка:

Челка омолаживает любую женщину. Источник: Instagram.com/jeaninadanek

Даже небольшая челка может внести значительные изменения в ваш вид, делая его более модным и стильным.

Боб с длинной челкой:

Боб с длинной челкой. Источник: Instagram.com/sacaumut

Челка, убирающая брови, добавляет визуальный объем к волосам, что особенно актуально для тонких волос.

Вьющийся боб:

Вьющийся боб. Источник: Instagram.com/michalisbyklimis

Добавьте текстуры вашему бобу, сделав его вьющимися, это сделает ваши волосы более густыми и живыми.

Длинные слои:

Длинные слои. Источник: Instagram.com/romeufelipe

Если вам нравится длинные волосы, то добавление слоев поможет им выглядеть более объемными и живыми.

Длинные волосы с пляжными волнами:

Длинные волосы с пляжными волнами. Источник: Instagram.com/gustavomigli

Пляжные волны придают вашим волосам легкость и естественность, делая вас младшей и энергичной.

Волосы средней длины с волнами:

Волосы средней длины с волнами. Источник: Instagram.com/kennethstoddarthair

Средняя длина волос всегда остается актуальной, особенно если прибавить к ней легкие волны.

Мелирование:

Минимум волн и острые концы. Источник: Instagram.com/leventkilic0

Это цветовое решение придаст вашему образу свежести и сияния, подсветив ваше лицо.

Пикси:

Пикси. Источник: Instagram.com/olgalebedeva_stylist

Стрижка пикси сочетает в себе элементы коротких и длинных волос, создавая модное и стильное визуальное впечатление.

Пусть эти идеи вдохновят вас на изменения и эксперименты по вашему стилю.

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