Легкий гарнир для тех, кто на диете: рецепт шпината в сливочном соусе

Не бойтесь большого количества шпината, ведь во время тушения он значительно снизится в объеме. Это блюдо станет отличным гарниром к мясу, курице, рыбе, а также начинкой для пирогов.

Для насыщенного вкуса сливочного соуса можно использовать сливки с большим процентом жирности. Вместо пармезана можно использовать другие твердые сыры, например чеддер или гауда. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 4 порции):

Шпинат – 600 г

Сливочное масло 73% – 40 г

Лук репчатый – 1/2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Молоко 2,5% – 100 г

Сливки – 60 г

Сливочный творог – 115 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Перец каенский – по вкусу

Пармезан тертый – 30 г

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Приготовление:

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите шпинат в течение 30 секунд. Слейте воду и поместите шпинат в миску с ледяной водой. Когда он остынет, слейте воду и отожмите лишнюю жидкость. В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте измельченный лук и жарьте до мягкости (около 5 минут). Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минутку. Влейте в сковороду молоко, сливки и добавьте сливочный творог. Тушите до расплавления сыра. Приправьте солью, черным молотым перцем и каенским перцем по вкусу. Добавьте шпинат и пармезан, перемешайте в однородное состояние.

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