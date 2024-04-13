Легкий гарнир для тех, кто на диете: рецепт шпината в сливочном соусе
Не бойтесь большого количества шпината, ведь во время тушения он значительно снизится в объеме. Это блюдо станет отличным гарниром к мясу, курице, рыбе, а также начинкой для пирогов.
Для насыщенного вкуса сливочного соуса можно использовать сливки с большим процентом жирности. Вместо пармезана можно использовать другие твердые сыры, например чеддер или гауда. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Шпинат – 600 г
- Сливочное масло 73% – 40 г
- Лук репчатый – 1/2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Молоко 2,5% – 100 г
- Сливки – 60 г
- Сливочный творог – 115 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Перец каенский – по вкусу
- Пармезан тертый – 30 г
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Приготовление:
- В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите шпинат в течение 30 секунд. Слейте воду и поместите шпинат в миску с ледяной водой. Когда он остынет, слейте воду и отожмите лишнюю жидкость.
- В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте измельченный лук и жарьте до мягкости (около 5 минут). Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минутку.
- Влейте в сковороду молоко, сливки и добавьте сливочный творог. Тушите до расплавления сыра. Приправьте солью, черным молотым перцем и каенским перцем по вкусу.
- Добавьте шпинат и пармезан, перемешайте в однородное состояние.
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