Легкий и нежный десерт покорит сердце второй половинки: Как приготовить банановые сырники
Любите сырники? А как насчет сырников с бананами? Это невероятно вкусный и питательный десерт, который понравится и взрослым и детям!
Вкусные сырники от "Рецепты каждый день" – это отличный завтрак, перекус или десерт. Вместо бананов можно добавить в творожное тесто яблоки, груши, изюм или другие фрукты и ягоды. Добавьте в творожное тесто 1-2 столовых ложки какао-порошка, чтобы получить шоколадные сырники. Готовьте с любовью и наслаждайтесь.
Читайте также: Картофельные сырники с брынзой: очень легкий рецепт
Ингредиенты:
- 500 г сыра
- 100 г муки
- 1 яйцо
- 100 г сахара (можно поменьше)
- 3 банана
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Сыр протрите через сито или измельчите в блендере, чтобы не было комочков.
- Добавьте в сыр просеянную муку, разрыхлитель, яйцо, соль и сахар.
- Очистите бананы, измельчите их и добавьте в творожное тесто.
- Хорошо размешайте массу до однородности.
- Сформируйте сырники, обваляйте их в муке.
- Обжарьте на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Накройте сковороду крышкой и прогрейте творожники еще 3 минуты.
- Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Подавайте сырники с вареньем, сгущенкой, сметаной или другими сладкими добавками.
Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с консервированными ананасами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!