Легкий и нежный десерт покорит сердце второй половинки: Как приготовить банановые сырники

Любите сырники? А как насчет сырников с бананами? Это невероятно вкусный и питательный десерт, который понравится и взрослым и детям!

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Вкусные сырники от "Рецепты каждый день" – это отличный завтрак, перекус или десерт. Вместо бананов можно добавить в творожное тесто яблоки, груши, изюм или другие фрукты и ягоды. Добавьте в творожное тесто 1-2 столовых ложки какао-порошка, чтобы получить шоколадные сырники. Готовьте с любовью и наслаждайтесь.

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Ингредиенты:

500 г сыра

100 г муки

1 яйцо

100 г сахара (можно поменьше)

3 банана

1 ч. л. разрыхлителя

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Сыр протрите через сито или измельчите в блендере, чтобы не было комочков. Добавьте в сыр просеянную муку, разрыхлитель, яйцо, соль и сахар. Очистите бананы, измельчите их и добавьте в творожное тесто. Хорошо размешайте массу до однородности. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке. Обжарьте на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Накройте сковороду крышкой и прогрейте творожники еще 3 минуты. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте сырники с вареньем, сгущенкой, сметаной или другими сладкими добавками.

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