Легкий и полезный: как приготовить весенний салат
Весна – отличное время, чтобы зарядить свой организм витаминами! Салат с сельдереем – это не только вкусное, но очень полезное блюдо, которое поможет вам восстановить силы после зимы.
Сельдерей – это источник витаминов A, C, K, а также калия, фолиевой кислоты и клетчатки. Этот овощ оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
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Ингредиенты:
- 2 стебля сельдерея
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 1/2 стакана грецких орехов
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте сельдерей тонкими ломтиками.
- Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.
- Апельсин очистите от кожицы и белой пленки, разберите на дольки.
- Орехи измельчите.
- Смешайте все ингредиенты в миске.
- Для заправки смешайте оливковое, лимонный сок, соль и перец.
- Заправьте салат и наслаждайтесь!
Этот салат можно готовить с разными добавками:
- Добавьте зелень, например петрушку или укроп.
- Используйте другие орехи, например миндаль или фундук.
- Вместо апельсина можно использовать грейпфрут.
Приятного аппетита!
Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.
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