Легкий и полезный: как приготовить весенний салат

Весна – отличное время, чтобы зарядить свой организм витаминами! Салат с сельдереем – это не только вкусное, но очень полезное блюдо, которое поможет вам восстановить силы после зимы.

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Сельдерей – это источник витаминов A, C, K, а также калия, фолиевой кислоты и клетчатки. Этот овощ оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

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Ингредиенты:

2 стебля сельдерея

1 яблоко

1 апельсин

1/2 стакана грецких орехов

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте сельдерей тонкими ломтиками. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Апельсин очистите от кожицы и белой пленки, разберите на дольки. Орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты в миске. Для заправки смешайте оливковое, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат и наслаждайтесь!

Этот салат можно готовить с разными добавками:

Добавьте зелень, например петрушку или укроп.

Используйте другие орехи, например миндаль или фундук.

Вместо апельсина можно использовать грейпфрут.

Приятного аппетита!

Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.

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