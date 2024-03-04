Ленивые голубцы в сметанном соусе: рецепт быстрого ужина
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Фарш говяжий – 700г
капуста – 300г
Рис – 150г (сухой)
Лук – 1 шт
морковь - 1 шт
яйца - 1 шт
соль, перец по вкусу
Соус:
Сметана – 250г
томатная паста - 2 ст.л
вода – 400мл соль
перец по вкусу
Отвариваем рис до готовности.
Капусту мелко измельчаем, мелко нарезаем лук, а морковь натираем на крупной терке. Обжариваем лук на растительном масле около минуты, добавляем морковь и жарим вместе пару минут. Затем добавляем капусту, солим, перчим и тушим под крышкой до мягкости около 10 минут.
В фарш добавляем охлажденный рис, поджаривание (не горячее), яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем.
Лепим ленивые голубцы и выкладываем их в форму. Для соуса смешиваем сметану, томатную пасту, воду, соль и перец. Заливаем голубцы и убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Во время процесса поливаем 1-2 раза сверху соусом, чтобы они не подсыхали сверху.
Ну а для вкусного воздушного пюре в картофель добавляем масло, горячее молоко и после немного взбиваем миксером.
Готовим с любовью.