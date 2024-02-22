Ленивые суши, или как приготовить любимое блюдо быстрее и вкуснее (видео)
Суши уже стали привычной пищей и многим нравятся как альтернатива блюдам с рисом и рыбой. Это очень сытный и удобный вариант для перекуса.
Если вы любите составляющие, входящие в сушу, однако ищете способ приготовить блюдо побыстрее, можно воспользоваться рецептом суши-сэндвичей. "Это для тех, кто любит суши, но не желает возиться с ними", — говорит блогер thefoodhub.by_ilona.
Она готовит сэндвичи-суши с помощью электрической вафельницы. А потом на рисовые коржи выкладывает свои любимые ингредиенты.
Читайте также: Как приготовить изысканный риет из тунца: простой рецепт французской закуски
Как готовить суши-сэндвичи:
На одну вафельку нужно взять 60 граммов риса, 1 ст.л. рисового уксуса, треть чайной ложки соли и 2 ч. л. кунжутного масла (можно заменить обычным).
Для начинки:
- лосось
- авокадо
- креветка
- красная икра
- крем-сыр
- соус унаги или терияки
- острый соус шрирача
Для украшения – норы и кунжут.
Блогер советует для начинки выбирать те продукты, которые смакуют именно вам.
Рис отварить, добавить уксус, соль и растительное масло, все хорошо перемешать и выложить в вафельницу, смазанную растительным маслом. Время приготовления – 15 мин или до появления корочки.
Когда вафелька готова, даем остыть и выкладываем начинку. Сверху поливаем соусами и украшаем норы и кунжутом.
Предлагаем узнать рецепт пельменей без теста, которые готовятся в считанные минуты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!