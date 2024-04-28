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Ленивые суши: рецепт, который легко приготовить дома
Рецепт, который легко готовится на дому и не занимает много времени.
Ингредиенты:
• Рис отварной – 200 г;
• Рисовый уксус – 1 ст.л;
• Соль – 0,5 ч.л;
• Сахар – 0,5 ч.л;
• Огурец – 1 шт;
• Лосось с/с - 100 г;
• Крем-сыр – 100 г;
• Кунжут черный – 1 ч.л;
• Имбирь маринованный и васаби для подачи.
Приготовление:
1. Готовим заправку для риса: смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори.
2. Смешиваем рис, заправку и нору.
3. Нарезаем рыбу и огурец.
4. Формируем суши с помощью пленки и формочек для льда.
5. Переворачиваем и готово
Храните и готовьте – это очень просто!