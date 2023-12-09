Ленивый ужин: рецепт запеченной курицы в духовке
Для этого рецепта вам понадобится только цыпленок, масло, специи, зелень, соль и перец. Идеальный вариант, когда нет сил готовить.
Ингредиенты:
Курча – 350 г
Масло сливочное – 15 г
Майоран – по вкусу
Петрушка, веточка – по вкусу
Соль – по вкусу
Черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:
Цыпленок помойте, посолите и поперчите. Внутрь уложите майоран, зелень петрушки, смажьте маслом и заверните в фольгу.
Духовку выставьте на 180 градусов и запекайте цыпленок 30 минут.
После этого достаньте противень из духовки, разрежьте фольгу ножницами и поставьте раскрытый цыпленок запекаться до золотой корочки.
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