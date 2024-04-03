Ленточного червя впервые обнаружили в янтаре в возрасте 99 миллионов лет (фото)

Палеонтологи из Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) совместно с коллегами из Германии и Мьянмы обнаружили уникальную находку – ископаемые остатки ленточного червя, сохранившегося в янтаре 99 миллионов лет.

Видео дня

Это первый случай обнаружения окаменелости ленточного червя, дающего ценную информацию о ранней эволюции этих паразитов, сообщает The journal Geology.

Также вас может заинтересовать: В Англии нашли богато украшенную римскую виллу с "таблицами проклятия" (фото)

Ленточный червь был найден на севере Мьянмы. Его длина составляет 9,81 мм, а ширина – 0,16 мм. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geology, он похож на современный цестод из группы Trypanorhyncha, паразитирующих на рыбах и акулах.

Ученые считают, что червь попал в смолу, когда его хозяин – вероятно рыба – оказался на берегу во время прилива или шторма. Впоследствии смола застыла, сохранив щупальце паразита на 100 миллионов лет.

Это открытие имеет огромное значение для понимания эволюции ленточных червей. До этого самыми древними известными окаменелостью этих паразитов были яйца, обнаруженные в копролите акулы из пермского периода.

Кроме ленточного червя, в янтаре также нашли трихомы папоротников, личинку насекомого и песчинки. Это свидетельствует, что смола застывала на берегу водоема.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!