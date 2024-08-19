Лишь 1% людей способны заметить бумеранг, спрятанный среди бананов на картинке: тест IQ с оптической иллюзией

Оптические иллюзии – это больше, чем просто веселая головоломка. Эти мощные инструменты проверяют и улучшают когнитивные способности, в частности IQ.

Головоломки побуждают мозг мыслить творчески, раскрывая подлинную умственную ловкость. В этой задаче нужно за 8 секунд заметить бумеранг, скрытый среди бананов, сообщает Jagran Josh.

Картинка с оптической иллюзией. Источник: Brightside

Тесты IQ часто включают в себя такие иллюзии, чтобы определить, насколько быстро и точно мозг обрабатывает сложную визуальную информацию. На первый взгляд эта оптическая иллюзия может показаться простой, но не обманывайтесь!

В скоплении бананов лежит единственный бумеранг. Этот вызов относится не только к скорости, но и к точности и способности отфильтровать отвлечение под напряжением, черты, которые обычно свойственны людям с высоким IQ.

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Если можно заметить бумеранг в течение лимита времени, это весомый показатель превосходных способностей к визуальной обработке, острой фокусировке и быстрому мышлению.

Если не смогли найти бумеранг на этой картинке, не беспокойтесь. Проверьте ответ ниже:

Картинка с оптической иллюзией. Источник: Brightside

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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