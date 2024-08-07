Лишь 3% людей способны заметить скрытого енота на картинке: головоломка с оптической иллюзией

Головоломки с оптическими иллюзиями сегодня очень востребованы развлечением среди пользователей сети. Они обладают способностью усиливать работу мозга.

На изображении видна сцена заднего двора, где можно увидеть большое опирающееся на здание дерево. На заднем дворе скрывается коварный енот, сообщает Jagran Josh.

Головоломка для проверки остроты зрения и внимательности. Источник: Reddit

Внимательно проверьте изображение. Если обратите внимание на детали изображения, можете быстро заметить спрятанного енота.

Читайте также: Только 2% пройдут этот тест на IQ с оптической иллюзией: отыщите три пары очков на картинке

Поздравляем читателей, которые удачно заметили енота. Тем, кто не смог найти енота, нужно регулярно практиковать такие задачи, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Коварного енота можно заметить по покрову листьев в верхней левой части изображения.

Головоломка для проверки остроты зрения и внимательности. Источник: Reddit

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!