Листья орхидей покрылись коричневыми пятнами и стали липкими: чем болеет цветок и как лечить

Вредители, которые атакуют домашние растения, могут быть незаметными вплоть до момента, как растение погибнет. Чтобы вовремя заметить и начать бороться с вредителями, нужно время от времени осматривать листья и стебли домашних цветов.

Например, на орхидеях могут появиться коричневые пятнышки. Если вы считаете, что листья начинают сохнуть, то это может быть не так. Орхидею могли атаковать вредители, которые зовут коричневой чешуей (вид щитовки).

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Это самое распространенное насекомое-вредитель орхидей. Существует не менее 27 видов чешуи. Они классифицируются как мягкие и жесткие. К счастью, твердая чешуя реже встречается на орхидеях, но ее можно узнать по жестким коричневым куполам взрослой самки.

Мягкая чешуя повреждает растение, высасывая из растения сок. Он также оставляет после себя липкие выделения, называемые медовой росой. Жесткая чешуя не оставляет это выделение. Большое заражение самцов будет выглядеть порошкообразным и белым. Взрослые самки создают большие чешуйки, защищающие яйца. Мягкую чешую можно найти на нижней стороне листьев, вдоль стебля и даже в корнях и корневищах.

Орхидеи особенно восприимчивы к типу коричневой мягкой чешуи, которая называется чешуей Буасдуваля. Чешуя Буаздуваля часто появляется на нижней стороне листьев вдоль средних жилок. Твердая чешуя реже встречается на орхидеях, но ее можно узнать по жестким коричневым куполам взрослой самки.

Лечение всех приступов вредителей начинается со следующего:

Отделите растение от других растений. Возделайте растение инсектицидами. Вы можете использовать изопропиловый спирт – смочите ватный диск этой жидкостью и протрите листья орхидеи с обеих сторон, затем пройдитесь по стеблям растения и цветоносам.

Держите растения сухими и изолируйте их, чтобы предотвратить распространение или появление заражения. После изоляции и обработки наблюдайте за ними в течение 1-2 недель.

Затем опрыскивайте растения инсектицидами повторно. Делайте это ранним утром и держите растения сухими после опрыскивания. Не поливайте растения в день обработки.

Напомним, эксперты сообщили о бесплатном средстве, которое заставит ваши орхидеи цвести чаще.

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