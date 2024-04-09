Лоб, моб и боб: какие стрижки будут в тренде весной 2024 года (фото)

Стрижки волос средней длины всегда определяются как идеальный компромисс между длинными и короткими прически, предлагая универсальность и стиль. Эта весна принесла множество новых трендов и вариаций, которые понравятся всем, кто ищет свежий вид и воздушность в образе.

Стилисты и парикмахеры посоветовали на весенний сезон женщинам обратить внимание на универсальные стрижки, подходящие для тонких и густых волос и для обладательниц разных форм лиц.

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Лоб с челкой-шторкой:

Этот классический образ, никогда не выходящий из моды, отличается благодаря обрамлению лица и сокрытию его недостатков. Челка-шторка добавляет молодости и может оптимально изменять форму лица, делая его более стройным и меньшим.

Асимметричный лоб:

Это идеальный вариант для ищущих объем и движение в своей прическе. Тупая асимметричная стрижка сохраняет объем на концах, идеально подходит для тонких волос и придает им текстуру.

Лохматый боб с зачесанной челкой:

Этот стиль – идеальный выбор для тех, кто хочет придать своей прическе кокетливости и изысканности. Добавление объемной, зачесанной челки делает эту стрижку еще более эффектной и модерной.

Тонкий слоистый махор:

Эта стрижка – идеальный вариант для ищущих образ с текстурой и объемом. Слои придают движения и создают стильный, но легкий в уходе образ.

Текстурированный вырез моб:

Этот вариант боба подходит для любой формы лица и типа волос и добавляет объем на макушке с текстурированными слоями. Его достаточно легко создать и заключить, что делает его идеальным выбором для любой женщины.

Итальянский лоб:

Этот стиль вдохновлен Старым Голливудом и является лучшим выбором для тех, кто хочет подчеркнуть свои лучшие черты и придать объем и стройность своим волосам. Его можно настроить для любой формы лица и создать стильный образ, привлекающий внимание.

Ранее стилисты назвали прически, делающие женщин моложе.

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