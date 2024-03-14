Лучшая подкормка вишни для шикарного урожая: советы садоводов

С приходом весны для садоводов и огородников наступило тяжелое время ухода за растениями. Одной из популярнейших садовых культур является вишня. Ее обрезка и подкормка – ключевые моменты, влияющие на урожайность и здоровье растения.

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Вот некоторые полезные лайфхаки от опытных садоводов, чтобы вишня хорошо родила и не болела. Этими советами поделилось специализированное издание The Spruce.

Обрезка вишни весной

Правильное время для обрезки вишни наступает в период с конца февраля по начало марта, когда растение еще в покое перед началом активного роста. Важно удалить все поврежденные, больные ветви, а также обеспечить надлежащее формирование кроны. Главная цель обрезки – создать правильную форму дерева, способствовать его росту и развитию, а также увеличить количество цветения и плодоношения.

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Подкормка вишни весной

Важный шаг в уходе за вишней – это правильная подкормка растения. Весной, перед началом активного роста, рекомендуется применять комплексное удобрение, содержащее необходимые элементы питания. Обычно для этого используют разные способы, но один из самых распространенных – использование растворов на основе золы и других компонентов. Это не только придает вишни необходимые питательные вещества, но и способствует общему здоровью и устойчивости к вредителям и болезням.

Рекомендуемая смесь для подкормки вишни весной включает золу, мочевину, бесхлорный калий и другие компоненты. Этот состав помогает растению получить все необходимые вещества для активного роста и развития. Необходимо правильно рассчитать количество удобрений и соблюдать рекомендации.

Подходящая обрезка и подкормка вишни поможет вам получить огромный урожай вкусных и сочных плодов.

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