Лучшая выпечка к чаю: Как приготовить песочный пирог с сухофруктами

Простая бюджетная выпечка – это всегда выручает, когда времени мало, а к чаю хочется чего-нибудь вкусненького. Обычно для приготовления такой выпечки все необходимые продукты уже есть дома.

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Одним из таких блюд есть песочный пирог с сухофруктами. Для его приготовления достаточно около 30 минут, а результат непременно порадует, пишет "Украинская хозяйка". Для более насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного корицы или ванили.

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Ингредиенты:

сахарная пудра – 40 г

мука – 190 г

разрыхлитель - 3 г

холодное сливочное масло – 110 г

яичные желтки – 2 шт.

Начинка:

яичные белки – 2 шт.

сахар – 100 г

грецкие орехи - 40 г

курага – 40 г

изюм - 40 г

Способ приготовления:

В тарелку в сахарную пудру насыпать муку и разрыхлитель и перемешать. Натереть сливочное масло, перетереть в крошку. Добавить желтки, перемешать и замесить тесто. Тесто разделить на две неровные части. Меньше завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку на 15 минут. Другую часть распределить в форме диаметром 18 см и убрать в холодильник. В миске белки взбить с сахаром с помощью миксера. Добавить измельченные грецкие орехи, мелко нарезанную курагу и изюм, перемешать. Выложить начинку в форму с тестом. Меньшую часть теста натереть на большой терке сверху на пирог. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

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