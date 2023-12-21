Лучшая выпечка к чаю: Как приготовить песочный пирог с сухофруктами
Простая бюджетная выпечка – это всегда выручает, когда времени мало, а к чаю хочется чего-нибудь вкусненького. Обычно для приготовления такой выпечки все необходимые продукты уже есть дома.
Одним из таких блюд есть песочный пирог с сухофруктами. Для его приготовления достаточно около 30 минут, а результат непременно порадует, пишет "Украинская хозяйка". Для более насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного корицы или ванили.
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Ингредиенты:
- сахарная пудра – 40 г
- мука – 190 г
- разрыхлитель - 3 г
- холодное сливочное масло – 110 г
- яичные желтки – 2 шт.
Начинка:
- яичные белки – 2 шт.
- сахар – 100 г
- грецкие орехи - 40 г
- курага – 40 г
- изюм - 40 г
Способ приготовления:
- В тарелку в сахарную пудру насыпать муку и разрыхлитель и перемешать.
- Натереть сливочное масло, перетереть в крошку.
- Добавить желтки, перемешать и замесить тесто.
- Тесто разделить на две неровные части. Меньше завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку на 15 минут.
- Другую часть распределить в форме диаметром 18 см и убрать в холодильник.
- В миске белки взбить с сахаром с помощью миксера.
- Добавить измельченные грецкие орехи, мелко нарезанную курагу и изюм, перемешать.
- Выложить начинку в форму с тестом.
- Меньшую часть теста натереть на большой терке сверху на пирог.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
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