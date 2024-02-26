Лучше чем из магазина: как быстро засолить красную рыбу
Вкусная соленая красная рыба – не только изысканная закуска, но и универсальный ингредиент для салатов, блинов и бутербродов. Приготовить ее в домашних условиях достаточно просто, если знать несколько секретов.
Она богата витаминами и Омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на здоровье. Попробуйте приготовить красную рыбу дома по этим рецептам с сайта Главред, и вы будете приятно удивлены результатом.
Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак
Какая соль самая лучшая?
Для засолки красной рыбы рекомендуется использовать природную морскую соль. Ее кристаллы обогащены полезными микроэлементами и обеспечивают насыщенный вкус.
Какую рыбу избрать?
Лучше всего подойдут семга и форель. Дома можно солить любую доступную вам красную рыбу.
Обработка рыбы:
- Тщательно очистите рыбу от чешуи и внутренностей.
- Отрежьте хвост, голову и плавники.
- Разрежьте рыбу вдоль хребта и отделите филе от костей.
- Удалите все пленки.
Как быстро засолить:
Нарежьте филе на небольшие кусочки. Смешайте соль и сахар (2:1) по вкусу. Добавьте молотый перец для аромата.
Рецепты засолки:
- Слабосоленая рыба: 9-10 часов при комнатной температуре.
- Соленая рыба: 2 суток в холодильнике.
После засолки:
- Слейте выделившийся сок.
- Смажьте рыбу растительным маслом без запаха.
- Храните в контейнере в холодильнике.
Сколько соли и сахара использовать:
На 1 кг рыбы:
- 2 столовые ложки соли
- 1 столовая ложка сахара
Советуем вам обратить внимание на рецепт рататую в перцах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!