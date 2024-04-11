Лучше чем шашлык: как приготовить свинину в пиве к пасхальным праздникам

Пасхальный стол ломится от всевозможных блюд, но если вы хотите разнообразить меню и удивить своих близких, попробуйте приготовить свинину в пиве.

Это блюдо не требует много усилий, но результат вас приятно удивит. Свинина получается мягкой, ароматной и сочной, пишет Jul' Kitchen.

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Ингредиенты:

900 г свинины (эскалоп или шейка)

80 г сала или жира

1/2 л темного пива

6 луковиц

3 серых хлебных корки

Соль, перец по вкусу

1/2 ч. л. сахара

Приготовление:

Нарежьте сало или жир на кусочки и растопите на сковороде. Удалите шкварки.

Обжарьте в растопленном жире лук, изрезанный полукольцами, до золотистого цвета.

Добавьте свинину в лук. Мясо должно лежать на дне сковороды, чтобы оно хорошо поджарилось.

Дождитесь золотистой корочки с одной стороны, переверните и обжарьте с другой.

Влейте 1/3 части пива и не закрывайте сковороду, пока оно не испарится наполовину.

Добавьте соль, свежемолотый перец, сахар и долейте еще 1/3 пива.

Прикройте крышкой и тушите на малом огне 20 минут.

Добавьте хлебные корки, вылейте остальное пиво и оставьте мясо настаиваться 30 минут.

Совет:

Для приготовления блюда используйте качественное пиво. Следите, чтобы мясо не пересохло во время приготовления. По желанию к мясу можно добавить другие специи и травы.

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