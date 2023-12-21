Лучше чем "шуба": новый способ приготовления известного салата, который поразит вкусом (видео)
Даже обычные и традиционные блюда можно качественно усовершенствовать, если знать секреты их приготовления. Для примера традиционный салат "шуба" с селедкой можно подать порционно – как роллы.
Этот салат уже назвали шуба-ролл. Предлагаем узнать, как легко привычное блюдо превратить в кулинарный шедевр.
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Для приготовления роллов из свеклы и сельди нужны такие ингредиенты:
- Отварная свекла – 2 штуки
- Вареная морковь - 3 штуки
- Отварной в полушубках картофель - 4 штуки
- Сельдь – 1 филе
- Пучок зеленого лука
- Майонез или греческий йогурт – 200 грамм
Как приготовить шуба-роллы
- Для начала очистите отварные овощи.
- Филе сельди нужно нарезать длинными тонкими брусочками.
- Зеленый лук вымойте и обсушите.
- Возьмите кусок фольги (или пищевую пленку) и выложите на бамбуковый коврик для закрутки роллов.
- Сверху на фольгу нарежьте слайсами свеклу и разложите равномерно в толстую полоску, чтобы между слайсами не было промежутков. Остатки свеклы потрите на терке и высыпьте сверху. Чтобы свекольные слайсы не прилипли к фольге, можно смазать ее слегка растительным маслом.
- На свекольные слайсы потрите вареный картофель, распределите его по всей поверхности. Смажьте майонезом или греческим йогуртом. Сверху потрите на крупной терке морковь. Повторите все те же действия, что и с картофелем.
- Затем сверху выложите брусочки сельди и перья зеленого лука. Также смажьте майонезом или йогуртом.
- Заверните все ингредиенты в рулет с помощью коврика для роллов. Готовый рулет в фольге следует поставить в холодильник на 2-3 часа.
Достаньте рулет и осторожно снимите фольгу. Острым тонким ножом нарежьте роллы. Сверху можно украсить майонезом и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
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