Лучше чем удобрения: что добавить в почву, чтобы увеличить плодородие
С приходом весны настает время позаботиться о почве, которая в течение лета истощается и теряет свои питательные свойства. Одна из важнейших задач этого периода – раскисление почвы известью.
Раскисление почвы известью – это простой, но эффективный способ обеспечить вашим растениям все необходимое для обильного плодоношения в следующем сезоне, пишет noviydoctor.
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Почему почва становится кислой?
Одним из основных факторов, вызывающих осеннее закисление почвы, является гниение опавших листьев и растительных остатков. Этот процесс ведет к накоплению органических кислот, снижающих уровень pH почвы. Повышенная кислотность оказывает негативное влияние на его структуру, ухудшая проникновение влаги и питательных веществ. Это, в свою очередь, приводит к снижению урожайности и ухудшению роста растений.
Как раскисление известью помогает почве?
Известь – это природный щелочной материал, который нейтрализует кислоты в почве, повышая его pH. Это делает почву более благоприятной для роста растений, улучшая доступность питательных веществ и воды.
Как правильно раскислять почву известью?
Подготовка:
- Тщательно полейте почву.
- Распределите по грядке тонкий слой органического материала (компост, перегной).
- Растворите известь в воде согласно инструкции.
Внесение:
- Распределите раствор извести по грядке.
- Еще раз обильно полейте почву.
- Перекопайте почву, чтобы известь равномерно распределилась.
Преимущества осеннего раскисления:
- Повышение плодородия почвы.
- Сохранение его структуры и питательных свойств.
- Создание хороших условий для роста растений.
Важно:
- Перед раскислением определите уровень кислотности почвы с помощью специального тест-набора.
- Четко следуйте инструкциям по внесению извести, ведь чрезмерное его использование может привести к негативным последствиям.
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