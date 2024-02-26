Лучше чем удобрения: что добавить в почву, чтобы увеличить плодородие

С приходом весны настает время позаботиться о почве, которая в течение лета истощается и теряет свои питательные свойства. Одна из важнейших задач этого периода – раскисление почвы известью.

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Раскисление почвы известью – это простой, но эффективный способ обеспечить вашим растениям все необходимое для обильного плодоношения в следующем сезоне, пишет noviydoctor.

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Почему почва становится кислой?

Одним из основных факторов, вызывающих осеннее закисление почвы, является гниение опавших листьев и растительных остатков. Этот процесс ведет к накоплению органических кислот, снижающих уровень pH почвы. Повышенная кислотность оказывает негативное влияние на его структуру, ухудшая проникновение влаги и питательных веществ. Это, в свою очередь, приводит к снижению урожайности и ухудшению роста растений.

Как раскисление известью помогает почве?

Известь – это природный щелочной материал, который нейтрализует кислоты в почве, повышая его pH. Это делает почву более благоприятной для роста растений, улучшая доступность питательных веществ и воды.

Как правильно раскислять почву известью?

Подготовка:

Тщательно полейте почву.

Распределите по грядке тонкий слой органического материала (компост, перегной).

Растворите известь в воде согласно инструкции.

Внесение:

Распределите раствор извести по грядке.

Еще раз обильно полейте почву.

Перекопайте почву, чтобы известь равномерно распределилась.

Преимущества осеннего раскисления:

Повышение плодородия почвы.

Сохранение его структуры и питательных свойств.

Создание хороших условий для роста растений.

Важно:

Перед раскислением определите уровень кислотности почвы с помощью специального тест-набора.

Четко следуйте инструкциям по внесению извести, ведь чрезмерное его использование может привести к негативным последствиям.

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