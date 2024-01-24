Лучше чем в магазине: Как приготовить воздушный зефир всего за 20 минут
Зефир – это нежный и воздушный десерт, который можно приготовить дома в считанные минуты. Попробуйте приготовить этот вкус и убедитесь, что это лучше, чем магазинные альтернативы.
Для этого вам понадобятся только два ингредиента: сгущенка и сливки или сметана, остальное уже есть в вашем холодильнике. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.
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Ингредиенты:
- 500 мл сливок (от 30%) или сметаны 20-25%
- 250 г сгущенки
- По желанию: фрукты, ягоды, карамель, шоколад, орехи и т.п.
Приготовление:
- Подготовьте пергаментную бумагу и кондитерский мешок с насадкой.
- Яичный белок и пюре должны быть прохладными. Яблочное пюре по желанию можно сбить с щепоткой лимонной кислоты.
- Взбейте яичный белок до стойких пиков.
- В кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Варите сироп на среднем огне до 110 градусов Цельсия.
- Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбитые яйца из пюре. Взбивайте миксером до тех пор, пока масса не начнет накручиваться на венчик.
- При желании добавьте пищевой краситель и ароматизатор.
- Разложите массу в кондитерский мешок и высаживайте на пергамент.
- Оставьте зефир на 8-10 часов при комнатной температуре.
Советы:
- Для приготовления зефира лучше использовать сгущенку из коровьего молока.
- Если вы не любите сметану, можно использовать только сливки. Однако в этом случае зефир будет менее нежным.
- Для аромата можно использовать ваниль, цедру лимона или апельсина, корицу и т.д.
- Если вы хотите сделать зефир цветным, добавьте в массу несколько капель пищевого красителя.
- Для украшения зефира можно использовать фрукты, ягоды, карамель, шоколад, орехи и т.д.
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