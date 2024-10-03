Лучше держаться подальше: какие знаки зодиака не могут создать пару

Человеческие отношения обычно определяются сходством характеров и одинаковых жизненных ценностей. В то же время часто некоторые люди идеально подходят друг другу и прекрасно дополняют друг друга, а некоторые просто не могут ужиться с некоторыми людьми.

Астрологи говорят о том, что можно проследить несколько пар знаков зодиака, точно не подходящих друг другу. Однако такая зависимость говорится в материале издания Оfeminin .

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Овен и Козерог

Эти знаки зодиака оба носят сильный характер, они упрямы, знают, чего хотят, и не готовы идти на уступки. Кроме того, у них разные темпераменты, поэтому им будет сложно функционировать вместе. Овен импульсивен и часто действует опрометчиво, что действует на Козерога, как красная тряпка на быка. Один очень веселый по натуре, в то время как другой чрезвычайно добросовестный и преданный человек. Козерог и Овен – ужасное сочетание.

Близнецы и Рак

Несмотря на то, что они следят друг за другом, они плохо ладят. А все потому, что у Близнецов и Раков совершенно разные темпераменты и потребности. Им тяжело идти на компромисс, потому что они хотят чего-нибудь совсем другого. Близнецы открыты, любят смены и не могут сидеть на месте. Им свойственна прямота и сосредоточенность на себе. Раки, напротив, предпочитают спокойный малоподвижный образ жизни. Для них важны такие ценности как традиции и семья. Общая жизнь только повредит и разозлит друг друга, или они начнут расставаться.

Водолей и Рыбы

У этих знаков зодиака совсем другие ожидания и потребности в отношениях. Водолей – индивидуалист, скупой в проявлениях чувств, любовь для него не на первом плане. Он предпочитает сосредотачиваться на других аспектах жизни. Кроме того, Рыбы очень эмоциональны и требуют много внимания. Они склонны терять себя в отношениях. В таких отношениях Водолей всегда будет чувствовать себя загнанным в угол и ограниченным, а Рыбы недооцененными и незамеченными. Звезды не прочат этой паре блестящего будущего.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали женщин по зодиаку, которые наиболее ревнивы.

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