Лучше их не употреблять, если следите за фигурой: 10 продуктов, которые провоцируют отложение жира на животе

Жир на животе или абдоминальный жир является одним из самых опасных видов жира в организме. Он может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Видео дня

Об этом пишет УНИАН.

Если вы хотите избавиться от жира на животе, важно обратить внимание на свой образ жизни. К основным факторам, влияющим на его накопление, относятся:

Физические упражнения: регулярные физические нагрузки помогают сжигать излишние калории и укреплять мышцы.

Уровень стресса: стресс может приводить к повышению уровня кортизола, гормона, способствующего накоплению жира на животе.

Употребление алкоголя: алкоголь содержит много калорий и может способствовать увеличению веса.

Диета: некоторые продукты могут способствовать накоплению жира на животе.

К продуктам, которые следует избегать, если вы хотите избавиться от жира на животе, относятся:

Сахарные хлопья для завтрака: они содержат много добавленного сахара, который может способствовать набору веса.

Попкорн в микроволновке: часто содержит гидрогенизированные масла, которые являются основным источником трансжиров.

Упакованная выпечка: часто содержит много трансжиров и добавленного сахара.

Жареные фастфуды: они содержат много трансжиров, которые могут приводить к увеличению абдоминального жира.

Обработанное мясо: содержит много насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Белый хлеб: содержит много очищенных зерен, которые могут способствовать увеличению висцерального жира.

Конфеты: они содержат много обычных углеводов, которые могут приводить к набору веса.

Некоторые заправки для салата в бутылках: они могут содержать много трансжиров и насыщенных жиров.

Батончики для замены пищи: часто содержат много калорий, жиров, натрия, добавленного сахара и рафинированных углеводов.

Мороженое: оно содержит много сахара и насыщенных жиров.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Вместо этих продуктов лучше употреблять:

Цельные зерна: они содержат много клетчатки, которая помогает ощущать сытость и может способствовать снижению веса.

Нежирные белки: они помогают строить и восстанавливать мышцы и способствуют снижению аппетита.

Ягоды: они содержат не достаточно калорий и много нужных веществ.

Овощи: они содержат много клетчатки, витаминов и минералов.

Нежирные молочные продукты: они хороший источник белка и кальция.

Напомним, мы уже писали, какую рыбу нельзя употреблять регулярно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !