Лучше лежать: Ученые исследовали, как сидячий образ жизни разрушает здоровье человека

Недавнее международное цель-исследование, проведенное командой ученых, принесло нерадостные новости по поводу наших ежедневных привычек двигаться и позиционирования тела – они имеют важное значение для здоровья сердца.

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Согласно результатам исследования, практически любая форма подвижности оказывается полезной для сердца по сравнению с длительным сиденьем. Это означает, что даже небольшие изменения в активности могут во многом улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, пишет Sciense Alert.

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Исследование подтверждает давний совет по поводу важности физической активности для здоровья. Ученые обнаружили, что замена сиденья на умеренную или интенсивную деятельность, такую как бег, быстрая ходьба или подъем по лестнице может положительно повлиять на здоровье сердца, даже если это делается всего в течение одной-двух минут.

Сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти, унося более 18 миллионов жизней ежегодно. Интенсивность физической активности явилась ключевым фактором для улучшения сердечного здоровья.

Исследование объединило данные шести различных исследований с участием более 15 000 человек. Ученые учли влияние сидения, стояния, легкой и умеренно интенсивной активности и сна на различные показатели здоровья сердца.

Важным выводом является то, что разрешение на перераспределение времени между сном, стоянием и физической активностью имеет большое значение для улучшения сердечного здоровья.

Даже небольшие изменения в подвижности могут оказать существенное влияние на индекс массы тела, объем талии и уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Однако ученые отмечают важность интенсивности движений для максимальной пользы для сердца.

Здоровое питание, отказ от сидения и физическая активность являются ключевыми факторами в уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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