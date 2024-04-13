Лучше любой химии: зачем засыпать в унитаз соль с порошком для стирки

Кто подумал бы, что обычные кухонные средства могут стать вашими союзниками в борьбе за чистоту и свежесть унитаза? Да, вы не ошиблись! Соль и стиральный порошок – вот ваши новые друзья по наведению порядка в сантехнике.

Об этом пишет сайт prostoway. Удивитесь, как легко можно поддерживать чистоту и свежесть унитаза с помощью обычных кухонных средств.

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Чем же полезны эти неожиданные помощники?

Соль:

Дезинфицирует поверхность унитаза, уничтожая вредоносные микробы.

Нейтрализует неприятные запахи.

Помогает устранить засоры и застои.

Способ применения:

Периодически насыпайте в унитаз несколько ложек соли. Оставьте без смывания на время. Смойте воду.

Стиральный порошок:

Отбеливание и очистка поверхности унитаза.

Усиливает дезинфицирующий эффект.

Устраняет неприятные запахи.

Способ применения:

Всыпьте в унитаз несколько ложек стирального порошка. Оставьте на ночь. Утром смойте воду.

Важно!

Не используйте эти методы слишком часто, чтобы не повредить эмаль унитаза.

Для лучшего эффекта можно совмещать соль и стиральный порошок.

Не забудьте проветривать туалетную комнату после использования этих средств.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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