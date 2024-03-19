Лучше меньше, но дороже: сколько сумок и обуви нужно иметь, чтобы выглядеть стильно

Когда дело касается вопроса стиля и создания гармоничного и одновременно элегантного образа, важную роль играют аксессуары. Однако для того чтобы выглядеть по-настоящему модно и актуально в 2024 году, совсем не обязательно иметь огромное количество сумок и обуви. Достаточно соблюдать определенные правила и иметь несколько базовых элементов в своем гардеробе, которые станут идеальным дополнением к различным лугам.

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Именно такое мнение высказывает известный стилист Анастасия в Instagram. По ее словам, в плане обуви для создания стильных образов вполне хватит:

Кроссовки – универсальный и комфортный вариант, который подойдет для повседневных прогулок или активного отдыха. Туфли – классический элемент женского гардероба, который всегда будет уместен в деловой или вечерней одежде. Лоферы – практичная и одновременно элегантная обувь, позволяющая создавать как повседневные, так и более торжественные образы.

Эти три базовых модели станут идеальным дополнением к любому стилю одежды и подойдут для разных ситуаций.

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Что же касается сумок, то по советам Анастасии их достаточно иметь три:

Большую сумку для работы, которая будет содержать все необходимые вещи. Средняя сумка для повседневных дел и прогулок. Акцентная сумочка для вечерних выходов или особых событий, которая придаст изюминку к образу.

Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, каждая женщина сможет создавать разнообразные и стильные луга, комбинируя базовые элементы обуви и сумок со своим гардеробом. Ведь настоящий шик заключается не в количестве вещей, а в умении правильно их сочетать и создавать гармоничные образы, отражающие индивидуальность и вкус их обладательницы.

Напомним, мы уже писали, что будет в тренде весной 2024 года.

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