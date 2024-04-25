Лучше не вешайте их дома, потому что навлечете беду: народные приметы о картинах

Картины в доме - это красиво. Они вносят свой вклад в создание уникальной атмосферы и дополняют дизайн помещения.

Однако, существуют определенные произведения искусства, которые, несмотря на внешнюю привлекательность, не рекомендуется размещать в доме. Команда UAportal совместно с РадиоТрек рассказывает, какие именно картины лучше оставить за пределами домашнего интерьера и по каким причинам.

Изображение стоячей воды

Водоемы, где вода не меняется, а застаивается, могут обдавать вас такой же волной "застоя". Ваш позитив в таком случае будет нивелирован практически до нуля. Заметьте, что вода, которая течет, добавляет энергии, особенно, если она прибывает, а не вытекает из водоема.

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Картины с неизвестными знаками или словами

На картине может присутствовать не только изображение, но и буквы или символы. Если вы не знаете значения того, что они несут, или же не уверены в правильности перевода, лучше воздержитесь от размещения такой картины.

Изображение руин, обломков и разрухи

Изображение разрухи или бедности может притягивать к вам эти негативные состояния. Руины старой крепости, даже если они живописные, могут превратить ваши планы и надежды в такие же развалины. Поэтому оставьте музеям старое, треснувшее и разбитое - там все это станет ценным экспонатом и действительно будет дарить радость и вызывать восхищение.

Полотна, на которых запечатлено страдание или плач

Откажитесь от картин, на которых люди плачут, болеют или имеют физические недостатки. Они могут принести в ваш дом ощущение безнадежности, бессилия, а изображенные на них пожилые люди будут напоминать вам о неизбежном процессе старения. Также избегайте изображений агрессии, ярости и насилия - они могут вызвать сильный поток негатива.

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Изображение умерших людей

Стоит помнить, что мертвой энергетике не стоит постоянно контактировать и проводить взаимообмен с живыми. Неизвестно, какая из них окажется слабее, а какая - сильнее. Поэтому лучше спрятать изображения умерших предков и родственников в альбомы, где они будут окружены покоем.

Выбирайте картины, которые не несут негативного подтекста. Избегайте изображений с сорванными и увядшими цветами, сломанными ветвями, а также засохшими деревьями. Они могут повлиять на энергетику помещения потому, что несут в себе некротический подтекст.

Напомним, ранее мы писали о шести признаках того, что квартира, в которой вы живете, может быть проклята.

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