Лучше не злоупотреблять: как кофе влияет на кожу

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Она имеет приятный аромат, крепкий вкус и бодрящий эффект. Однако, несмотря на свои преимущества, кофе может оказывать негативное влияние на здоровье.

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Об этом пишет Ukr.media.

Вред кофе для кожи

Кофе является одним из триггеров обострения хронических и дерматологических заболеваний, в частности угревой болезни (акне) и розацеа. Эти заболевания сопровождаются воспалением кожи и кофе может усиливать этот процесс.

Кроме того, кофе обезвоживает организм. Это может привести к сухости кожи, появлению морщин и другим проблемам.

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Вред кофе для сердечно-сосудистой системы

Кофе повышает АД. Это может быть опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, кофе может усугублять аритмию.

Как минимизировать вред кофе

Чтобы минимизировать вред кофе для здоровья, следует соблюдать следующие рекомендации:

Ограничит потребление кофе до одной-двух чашек в день.

Не добавляйте в кофе сахар, молоко или другие добавки, которые могут усугубить негативные эффекты напитка.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед употреблением кофе проконсультируйтесь с врачом.

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