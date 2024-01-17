Лучше сканирования отпечатков пальцев: Ученые разработали кардинально новую систему идентификации

Ученые из Индии вывели новый метод аутентификации пользователя, используя физические характеристики выдоха человека. Этот подход позволяет идентифицировать личность не менее эффективно, чем отпечаток пальца.

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Как пишет издание New Scientist, в рамках исследования, проведенного с 94 добровольцами, ученые собрали данные о 10 выдохах каждого участника с помощью термоанемометра, измеряющего скорость и температуру воздушного потока. Искусственный интеллект, обученный этим данным, обнаружил возможность различать выдохи с точностью до 97%.

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Основная идея заключается в том, что разное расположение внутренних органов, таких как легкие, трахея, гортань и полость рта, формирует уникальный паттерн выдоха для каждого лица.

Ученые высказывают предположение, что такая система идентификации будет труднее подвергнуться обману по сравнению с использованием отпечатков пальца, поскольку для разблокирования необходимо включение личности в сознание.

Эта новая разработка в будущем может стать альтернативой аутентификации из-за отпечатка пальца, сетчатки глаза или лица.

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