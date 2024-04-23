Лучшие автомобили для плохих дорог: какой внедорожник самый популярный в Украине
Устали от ям и выбоин на украинских дорогах? Мечтаете о комфортном путешествии по любому бездорожью? С таким авто вы будете ездить по украинским дорогам с комфортом и без проблем!
Эксперты издания Drive составили рейтинг лучших автомобилей для наших проблемных дорог. Ознакомьтесь с этой подборкой в нашем материале.
Читайте также: Лучшие б/у универсалы на рынке Украины
1. Mitsubishi Pajero Sport:
- В настоящее время полноприводный универсал, который прекрасно подходит для бездорожья.
- Может показаться несколько устаревшим, но все еще дает фору многим конкурентам.
2. Ssangyong Rexton:
- Корейский внедорожник, сочетающий в себе мощь, комфорт и надежность.
- Достойный конкурент Mitsubishi Pajero Sport.
3. Isuzu MU-X:
- Просторный и удобный внедорожник с отличной управляемостью.
- Идеально подходит для путешествий с семьей.
4. Toyota Fortuner:
- Легендарный внедорожник, славящийся своей выносливостью и надежностью.
- Обеспечит комфорт и безопасность даже в самых сложных условиях.
5. Ford Everest:
- Самый современный внедорожник в рейтинге оснащен новейшими технологиями и функциями безопасности.
- Идеально подходит для тех, кто ценит уют и стиль.
Важно:
- При выборе авто для плохих дорог обращайте внимание не только на марку и модель, но и размер колес.
- Меньшие колеса (18 дюймов) лучше поглощают ушибы и обеспечивают лучшую управляемость на бездорожье.
- Также важно учесть тип двигателя и трансмиссии, чтобы авто было достаточно мощности и проходимости.
Напомним, ранее были названы самые популярные модели авто из США.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!