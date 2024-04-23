rus
Українська
Авто

Лучшие автомобили для плохих дорог: какой внедорожник самый популярный в Украине

Игорь Романько

Лучшие внедорожники на украинском рынке
Лучшие внедорожники на украинском рынке

Устали от ям и выбоин на украинских дорогах? Мечтаете о комфортном путешествии по любому бездорожью? С таким авто вы будете ездить по украинским дорогам с комфортом и без проблем!

Эксперты издания Drive составили рейтинг лучших автомобилей для наших проблемных дорог. Ознакомьтесь с этой подборкой в нашем материале.

Читайте также: Лучшие б/у универсалы на рынке Украины

1. Mitsubishi Pajero Sport:

  • В настоящее время полноприводный универсал, который прекрасно подходит для бездорожья.
  • Может показаться несколько устаревшим, но все еще дает фору многим конкурентам.

2. Ssangyong Rexton:

  • Корейский внедорожник, сочетающий в себе мощь, комфорт и надежность.
  • Достойный конкурент Mitsubishi Pajero Sport.

3. Isuzu MU-X:

  • Просторный и удобный внедорожник с отличной управляемостью.
  • Идеально подходит для путешествий с семьей.

4. Toyota Fortuner:

  • Легендарный внедорожник, славящийся своей выносливостью и надежностью.
  • Обеспечит комфорт и безопасность даже в самых сложных условиях.

5. Ford Everest:

  • Самый современный внедорожник в рейтинге оснащен новейшими технологиями и функциями безопасности.
  • Идеально подходит для тех, кто ценит уют и стиль.

Важно:

  • При выборе авто для плохих дорог обращайте внимание не только на марку и модель, но и размер колес.
  • Меньшие колеса (18 дюймов) лучше поглощают ушибы и обеспечивают лучшую управляемость на бездорожье.
  • Также важно учесть тип двигателя и трансмиссии, чтобы авто было достаточно мощности и проходимости.

Напомним, ранее были названы самые популярные модели авто из США.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

АвтомобилиАвто