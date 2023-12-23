Лучшие колядки на Рождество 2023: подойдут взрослым и детям
Традиции колядования и щедрования являются важной частью украинской культуры. Они предполагают посещение домов в канун Рождества и на Новый год для пения песен, рассказывающих о рождении Иисуса Христа. Колядники извещают новость о Рождестве Спасителя и желают хозяевам счастья, здоровья и благополучия.
В 2024 году Рождество в Украине отмечается 25 декабря, а Новый год в ночь с 31 декабря по 1 января. Согласно этому, колядование происходит вечером 24 декабря, а щедрование на Маланки – 31 декабря. 1 января принято засевать.
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По традиции колядовать ходят преимущественно дети, молодежь и мужчины. Они одеваются в костюмы и носят с собой звезду, колокольчик и другие атрибуты. Колядники посещают дома и поют колядки. За это хозяева дарят им деньги, сладости или другие подарки.
Колядование и щедрование не только праздничным действом, но и важным элементом украинской культуры. Они передают из поколения в поколение традиции и обычаи украинского народа.
Рождественские колядки для детей и взрослых
"Нова радість стала", текст:
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
"Коляд, коляд, колядниця", текст колядки:
Коляд, коляд, колядниця
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п’ятачок.
"Прилетіли ангелята", текст колядки:
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками світ благословляє.
Світ благословляє в бідній яскині –
Мир вашій хаті й вашій родині.
Нехай вашу хату все горе минає,
А щастя приходить – Христос ся рождає!
"Святий вечір", текст колядки:
Колядую, колядую,
Ковбасу чую.
Святий вечір!
А в кого, кого?
У діда свого.
Святий вечір!
Дайте ковбасу,
Я додому понесу.
Святий вечір!
Дайте круп’янку,
Потягну під лавку.
Святий вечір!
Дайте кишечку,
З’їм у затишечку.
"Добрий вечір тобі, пане господарю", текст колядки:
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
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