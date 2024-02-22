Лучшие комнатные растения для ''притягивания и улавливания пыли'' в вашем доме

Для того чтобы воздух в доме был чистым и свободным от пыли, следует не только регулярно убирать и проветривать помещение, но и держать в доме вазоны, улучшающие окружающее пространство.

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Существует ряд комнатных растений, которые очищают воздух и уменьшают накопление пыли. Эксперт по растениям Ральф Эстли поделился двумя лучшими комнатными растениями для улавливания пыли, пишет Еxpress.

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Среди таких растений – карликовая финиковая пальма (Phoenix roebelenii). Это растение родом из Юго-Восточной Азии и имеет большие, блестящие листья, которые идеально подходят для притягивания и улавливания пыли.

Ей нужна комнатная температура, высокая влажность и яркий, но косвенный солнечный свет. Поливайте умеренно во время роста и кормите сбалансированными удобрениями раз в месяц.

2. Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia) – это комнатное растение с темно-зелеными листьями не нуждается в уходе и может расти в тенистых местах. Ее маленькие восковые и блестящие листья эффективно улавливают пыль и твердые частицы из воздуха. Идеально подходит для спальни.

Храните в тени и опрыскивайте листья ежедневно.

Преимущества использования комнатных растений для очистки воздуха:

Уменьшают накопление пыли.

Улучшают качество воздуха.

Добавляют красоты и уют вашему дому.

Важно отметить, что комнатные растения – это не панацея пыли. Вам все равно нужно регулярно убирать дома, чтобы поддерживать чистоту.

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