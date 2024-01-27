Лучшие начинки для лаваша: полезные сочетания
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Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же чем начинить лаваш зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.⠀
- Нежирный творог + зелень + чеснок.⠀
- Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская корчица. ⠀
- Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, +несколько капель лимонного сока.⠀
- Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата + свежий огурец + помидор+ болгарский перец.⠀
- Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⠀
- Творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⠀
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Вкусной и диетической начинкой для лаваша станут:⠀
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- вареное куриное или индюшиное филе;⠀
- нежирные твердые сыры;⠀
- йогурты без добавок;⠀
- обезжиренный творог;⠀
- жареные грибы;⠀
- овощи;⠀
- любая зелень;⠀
- морепродукты (в том числе морской коктейль);⠀
- рыба (особенно филе из нежирных сортов);⠀
- хумус;⠀
- маринованный лук;⠀
- чеснок (немного);⠀
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В качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего пользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.⠀
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Пишите в комментариях, какая ваша самая любимая начинка для лаваша?