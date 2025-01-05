Лучшие поздравления и картинки с Крещением на украинском языке

Зимний цикл праздников подходит к концу. 5 января украинцы будут отмечать Голодную кутью, также известную как Второй Сочельник, а 6 января завершаются Святки, кульминацией которых является праздник Крещения. Этот праздник имеет глубокое значение для украинцев, сохраняя многовековые народные традиции и почитаясь христианской церковью. Поздравить родных и друзей можно, воспользовавшись открытками из нашей подборки.

С Крещением Господним поздравляю.

Всех благ земных душе твоей желаю.

Жить радостно, легко, без суеты,

Чтоб мысли и дела были чисты.

С Крещением. Желаю вам побольше здоровья и добрых помыслов. Пускай ваш дом будет полон счастья, веселья, спокойствия, благодати и мира.

С праздником святым, великим,

Пожелаем вам добра,

Пусть вода от бед очистит,

В души принесет тепла.

Поздравление с Крещением. Источник: Liga.net

Поздравление с Крещением. Источник: Liga.net

Поздравление с Крещением. Источник: Liga.net

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