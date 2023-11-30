Православная церковь Украины 30 ноября чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Согласно Священному писанию, он был первым учеником Христа.

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В этот день поздравляют с днем ангела всех мужчин по имени Андрей. UAportal собрал лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах и прозе.

Нехай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

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Бажаю, щоб твій ангел завжди тобі допомагав і оберігав тебе від бід і негараздів. А ще бажаю, щоб ти ніколи не змушував твого ангела-покровителя червоніти за тебе.

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Вітаємо з іменинами. Бажаю, щоб ваше життя склалося саме так, як ви завжди мріяли. Щоб кожен день приносив масу позитивних емоцій, а кожна невдача була лише маленьким кроком до успіху і процвітання.

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

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